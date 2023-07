Social card contro il caro-spesa: a chi spetta il bonus da 382,50 euro

Una card da 382,50 euro per aiutare le famiglie in difficoltà a contrastare il caro-spesa e la corsa dell'inflazione. "Dedicata a te", questo il suo nome, è stata presentata dalla premier Giorgia Meloni in un videomessaggio postato sui social: "Il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest'anno è stato l'inflazione, un tema al quale il governo ha dedicato diverse misure. Penso al rafforzamento dei salari più bassi, particolarmente con il taglio del cuneo contributivo, all'aumento della platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno per pagare le bollette energetiche e a tante altre iniziative. Oggi ce n'è una che riguarda quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, il famoso 'caro-prezzi'. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare queste famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste italiane la 'Carta dedicata a te'".

"Dedicata a te": l'annuncio di Giorgia Meloni

"Dedicata a te - ha aggiunto Giorgia Meloni - è una carta che si attiva e che consente a queste famiglie di avere circa 400 euro da spendere negli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità ma ha un valore più ampio grazie alla scontistica che il governo ha ottenuto dagli esercenti, dalla grande distribuzione, perché questo è uno di quei casi in cui tutta la filiera si è messa al lavoro". "Il ministero della Sovranità alimentare - spiega ancora la premier - ha attivato un'ulteriore iniziativa: 120 milioni sono stanziati insieme alle associazioni del terzo settore per fare banco alimentare e aiutare ulteriormente le famiglie che sono ancora più in difficoltà. Tante piccole grandi iniziative, si vuole tutti insieme aiutare queste famiglie". "La carta deve essere attivata entro il 15 di settembre ed è un piccolo ulteriore aiuto per le famiglie che sono maggiormente in difficoltà, un segno di attenzione da parte del governo verso persone che si trovano ad affrontare una situazione di difficoltà perché la crisi internazionale e la realtà che viviamo sta rendendo le cose difficili. Noi ci siamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano".

Cos'è e a chi spetta

Ma di cosa si tratta? "Dedicata a te", come spiega Today.it, è una carta elettronica con un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, è distribuita da Poste italiane ed è destinata a persone con Isee fino a 15mila euro e alle famiglie composte da almeno tre membri. Per l'iniziativa, prevista dalla prima manovra del governo Meloni, è stato predisposto un fondo specifico di 500 milioni di euro. A partire da martedì 18 luglio, i Comuni invieranno le comunicazioni contenenti le indicazioni ai beneficiari della carta che, secondo le stime sono circa 1,3 milioni: i destinatari potranno spendere la somma entro il 31 dicembre 2023. Come chiarito dall'esecutivo, la somma contenuta nella card non può essere sommata ad altri tipi di intervento, come ad esempio il Reddito di cittadinanza.

Entro il 15 luglio l'Inps invierà ai Comuni la lista dei beneficiari, poi partirà la distribuzione presso gli Uffici Postali, a cui potranno rivolgersi i beneficiari. La carta va attivata entro metà settembre, come spiegato anche dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida: "Al 15 settembre i fondi delle carte non attivate saranno ripartiti tra i beneficiari del provvedimento". Quindi, per non rischiare di perdere il denaro, è consigliabile attivare la card prima di quella data.