Oda, Monsignor Renna ai dipendenti: "La priorità è mantenere posti lavoro"

I "conti della Fondazione, al netto del consistente pregresso debitorio, sono a posto", quello "economico annuale non produce più perdite, non vi sono sprechi o gestioni disinvolte del denaro" e siate "certi che ne' questa Diocesi, ne' la governance abbiano priorità diverse dalla tenuta dell'Oda e dal mantenimento dei vostri posti di lavoro". Lo afferma l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, in una lettera ai dipendenti dell'Opera diocesana di assistenza, anticipando che "il pagamento di due mensilità a strettissimo giro, con buona probabilità entro questa settimana entrante, a fronte della recente pubblicazione, da parte dell'Asp, delle determine di liquidazione dell'acconto relativo al quarto trimestre".

"Questa Diocesi - sottolinea mons. Renna - guarda con inalterata attenzione ai disagi vostri, delle vostre famiglie e della Fondazione tutta, che, comprensibilmente, tolgono serenità e rendono faticoso accettare il ritardo nel pagamento degli stipendi".

"La realtà è quella che il commissario straordinario, Adolfo Landi, per primo e con ciclicità - scrive mons. Renna nella lettera ai dipendenti - vi ha sempre, con dovizia di spiegazioni e approfondimenti, messo a conoscenza: l'Oda dovrà, probabilmente, fare altri sacrifici, in assenza dei quali né i servizi resi all'utenza, né il vostro posto di lavoro potrebbero più esistere. È facile, da parte di chi sceglie, con pervicacia, la facile scorciatoia di fare delle promesse evanescenti, anziché il ben più arduo, ma coraggioso, cammino della collaborazione, insinuarsi nel vostro malessere e portarvi a credere che continuerebbe a esserci un futuro per la Fondazione anche dopo un'eventuale chiusura e l'acquisto di altri privati".

"Sono certo che nessuno di voi, per quanto sofferente - osserva l'arcivescovo di Catania - voglia che sull'Oda venga messa una pietra tombale, e nemmeno che questa Fondazione finisca in pasto agli speculatori, che di voi tutti, dei vostri diritti e degli assistiti avrebbero, a voler usare un eufemismo, ben poco riguardo". Mons. Renna esorta i dipendenti dell'Oda di Catania a "non abbandonarsi alla sfiducia e all'amarezza, bensì a essere fieri, in primis, del vostro lavoro e dell'Ente per cui prestate la vostra opera, cercando, con le azioni e le parole, di trasferirne, a chi sceglie i servizi che rendete e a chi si adopera per la sua salvezza, l'immagine di una comunità viva, coraggiosa e resiliente".