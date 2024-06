Sequestrata dai carabinieri un'officina abusiva: denunciato il titolare

Nell'ambito della campagna di prevenzione e contrasto agli ecoreati e di tutela delle bellezze naturalistiche condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catania, l'Arma di Belpasso ha smantellato un'officina meccanica abusiva e denunciato il titolare per "esercizio abusivo della professione" e "gestione illecita di rifiuti non autorizzati".

L'uomo, un 42enne del posto, aveva adibito un garage di sua proprietà ad officina meccanica, ricevendo clienti ignari che vi si recavano per riparare i propri veicoli. I carabinieri, durante un controllo, hanno accertato che l'attività era svolta completamente in nero, senza alcuna autorizzazione.

All'interno dell'officina abusiva sono stati rinvenuti numerosi strumenti e prodotti tipici dell'officina meccanica, tra cui ricambi di veicoli, solventi e lubrificanti. Non avendo le necessarie autorizzazioni, il titolare non era in grado di smaltire correttamente i rifiuti, esponendo la salute pubblica e l'ambiente a seri rischi.

A conferma dell'attività illecita, i militari hanno trovato un foglietto con appuntamenti di clienti e un altro con i lavori da effettuare su una Renault Clio. Inoltre, nel garage erano presenti due autovetture, una Daewoo Matiz e una Citroen C3, in fase di riparazione. L'intero locale adibito ad officina abusiva è stato sottoposto a sequestro.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale