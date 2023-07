Officina abusiva allestita in palazzo residenziale: denunciato un 27enne

Nell’ambito dell’operazione “Buona Estate Sicura” i carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e con la collaborazione della polizia municipale sono stati impegnati in attività di pattugliamento delle aree di maggiore aggregazione e di quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza pubblica ed hanno quindi effettuato un servizio coordinato volto al monitoraggio delle aree maggiormente commerciali del centro cittadino, con l’obiettivo di verificare l’osservanza da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni in materia di legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutela dei lavoratori.

Durante le attività, è stato denunciato un 27enne catanese per “esercizio della professione di meccanico senza autorizzazione”. I militari, infatti, hanno scoperto che aveva predisposto un’officina abusiva all’interno del cortile di un palazzo residenziale pur essendo sprovvisto di qualsiasi titolo autorizzativo che gli consentisse di condurre tale attività, pertanto lo hanno sanzionato amministrativamente con una multa dell’importo di circa 5 mila euro ed hanno sequestrato tutta l’attrezzatura utilizzata per condurre l’attività abusiva.

Nel contesto operativo in questione, è proseguita l’azione di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale all’occupazione abusiva di suolo pubblico, infatti i militari dell’Arma hanno controllato 3 food truck in via del Rotolo, i cui proprietari sono stati tutti sanzionati amministrativamente per “occupazione abusiva di suolo pubblico” ed in quanto recidivi, saranno proposti alla competente Autorità Amministrativa per l’emissione di un’ordinanza di sospensione dell’attività commerciale e ripristino dello stato dei luoghi. Questi ultimi infatti stazionavano sulla sede stradale in maniera indebita, poiché privi della prevista concessione comunale a ciò finalizzata, una condotta questa che soprattutto nel centro cittadino, causa il congestionamento del traffico ed intralcio alla circolazione stradale. Ai commercianti abusivi è stata pertanto comminata una multa di 173 euro ciascuno, con il contestuale obbligo di liberare lo spazio illecitamente occupato.

Sono stati inoltre effettuati dei controlli a persone sottoposte a misure cautelari, tra cui una 35enne ucraina sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione al piano terra di via Ughetti. La donna, assente in casa al momento del controllo, è stata rintracciata dai militari dopo alcuni minuti in una strada limitrofa e pertanto segnalata all’Autorità Giudiziaria e sottoposta nuovamente alla misura in atto. Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 50 soggetti e controllato 41 veicoli, con l’elevazione di 22 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di 19.359 euro ed il sequestro di 4 autoveicoli sprovvisti di assicurazione (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.