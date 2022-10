Ognina, piazzetta verrà riqualificata grazie a uno sponsor privato

L’Amministrazione comunale ha assegnato con bando a evidenza pubblica, la sponsorizzazione per la riqualificazione dello spazio e dell’area giochi della piazzetta Ognina. Per ridare vita allo slargo davanti al sagrato della Chiesa, anche con giochi per bambini, nel cuore del borgo marinaro, il ristorante della zona “L’acciughetta” spenderà circa 25 mila euro.

Oltre a questi lavori di riutilizzo della piazzetta di Ognina, per un periodo di due anni lo sponsor provvederà ai lavori di manutenzione ordinaria dell’area, all’inserimento di piante, al ripristino della pavimentazione e all’ inserimento di eventuali componenti di arredo urbano da concordare, come i giochi per bambini.

L’area oggetto delle sponsorizzazioni manterrà la funzione a uso pubblico in base alla destinazione prevista dagli strumenti urbanistici e avrà la durata di due anni rinnovabile per un ulteriore anno. Attraverso la collocazione di piccoli cartelli pubblicitari, lo sponsor promuoverà la propria immagine e contestualmente renderà un beneficio per la collettività, sgravando il Comune dai costi per la riqualificazione e la manutenzione.