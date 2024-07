Gli atleti olimpionici catanesi ricevuti a palazzo degli Elefanti

Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore allo sport Sergio Parisi hanno ricevuto a palazzo degli Elefanti una rappresentanza di atleti catanesi che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Parigi. "Vi rappresentiamo -ha detto il sindaco Trantino rivolgendosi agli olimpionici- tutto l’incoraggiamento e il sostegno della città di Catania di cui dovrete interpretare i sogni e le speranze degli sportivi che confidano in voi per potere gioire, come italiani e com catanesi. Insieme agli altri atleti della nostra città che andranno alle Olimpiadi, sarete portatori di un grande patrimonio di tradizione, storia e passione sportiva e civile, ma siamo consapevoli che sarete all’altezza di questo compito di straordinario significato, per un appuntamento per cui vi preparate da anni con grande impegno e in cui ci farete sentire ancora più orgogliosi di essere cittadini di Catania".

Hanno risposto all’invito del sindaco Trantino e dell’assessore Parisi, gli atleti Francesco "Ciccio" Condemi, Claudia Marletta, Valeria Palmieri, Aurora Condorelli per la pallanuoto, il professore Filippo Di Mulo responsabile tecnico degli azzurri per la velocità accompagnato dal velocista a campione italiano ed europeo, Matteo Melluzzo, che in questi mesi si è allenato negli impianti sportivi a Catania. Le schermitrici Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio e il pugile Salvatore Cavallaro erano assenti perché fuori sede in preparazione per la rassegna olimpica. È stata anche citata Maria Cocuzza che rappresenterà Catania come giudice nella ginnastica.

"É una grande emozione accogliere col sindaco Trantino la delegazione catanese per Parigi 2024. Le Olimpiadi -ha detto Parisi- sono il momento più importante nella vita sportiva di un atleta, quello per il quale si sacrifica tempo e si fanno sacrifici neppure immaginabili. Provo orgoglio, da uomo di sport prima ancora che da amministratore, per questi ragazzi e queste ragazze: catanesi che porteranno per sempre nel cuore questa esperienza; a loro abbiamo consegnato, con il gagliardetto della Città, il sostegno di un intero popolo etneo che li seguirà in vasca, nei palazzetti, sui campi della capitale francese". Durante l’incontro, il professore Di Mulo ha sottolineato la valenza performante della pista di atletica del campo scuola di Picanello e soprattutto di quella dello stadio Massimino, impianti da poco ristrutturati dall’amministrazione comunale, lanciando la proposta, immediatamente raccolta dal sindaco Trantino e dall’assessore Parisi, di candidare Catania per i prossimi campionati mondiali della staffetta di velocità.