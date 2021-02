Sant'Agata, l'omaggio di una giovane artista a Palazzo degli Elefanti

Anna Cavalieri, diplomata in pittura all'Accademia di Belle Arti, ha primeggiato in diversi concorsi internazionali tra i quali l'Expo SI Montecarlo Biennale d'Arte 2012

Dipinti che raffigurano Sant'Agata e invocano la protezione della Santa Patrona sulla città e i fedeli in un periodo fortemente gravato dall'emergenza covid. E' il dono che, in occasione delle festività agatine 2021, l'artista di origini indiane Bindù Anna Cavalieri ha offerto a Catania e alla terra di Sicilia, che la hanno adottata all'età di due anni, consegnando l'omaggio al sindaco Salvo Pogliese, l'Arcivescovo Gristina e le massime autorità dell'Isola in ambito sanitario: il presidente della Regione Nello Musumeci e l'assessore Ruggero Razza con il commissario per il Covid Pino Liberti. Il primo cittadino ha accolto l'artista nel Palazzo degli Elefanti insieme con l'assessore Razza e Liberti. La Cavalieri, diplomata in pittura all'Accademia di Belle Arti, ha primeggiato in diversi concorsi internazionali tra i quali l'Expo SI Montecarlo Biennale d'Arte 2012. Con il suo dono ha voluto dare continuità al percorso di devozione alla Santa Patrona tracciato dalla mamma adottiva, recentemente scomparsa.