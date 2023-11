Omicidi di mafia ad Adrano: i nomi degli arrestati

La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro esponenti di un clan mafioso per l'omicidio di Alfio Neri, 39 anni, ucciso ad Adrano il 15 agosto del 2008 mentre a bordo del suo scooter si trovava nel centro storico del comune catanese. Due dei quattro indagati sono anche accusati, in concorso, di un altro omicidio: quello di Francesco Rosano, di 37 anni, assassinato il 18 gennaio del 2008, sempre ad Adrano.

I quattro esponenti del clan Santangelo-“taccuni”, raggiunti dalla misura cautelare presso le strutture penitenziarie in cui erano già detenuti per altra causa, sono: