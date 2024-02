Uomo ucciso a coltellate in strada: indagini dei carabinieri

Giallo a Paternò. Un giovane di 27 anni, di nazionalità marocchina è stato rinvenuto cadavere in strada, precisamente in via Giovanni Verga. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni il corpo del 27enne presenterebbe ferite d'arma da taglio. Da quanto trapela si tratterebbe di omicidio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Paternò. Non si tralascia nessun particolare e si cerca di capire se le telecamere della zona, possano aver filmato qualcosa.

IN AGGIORNAMENTO