Anziano ucciso a coltellate in casa: fermato dalla polizia un sospettato

Svolta nelle indagini sulla morte dell'ottantenne Nunzio Nicotra. La polizia ha fermato una persona sospettata. L'anziano è stato ritrovato privo di vita lo scorso 7 aprile nella sua abitazione di via Delle Formiche: era vedovo e vi abitava da solo, nei pressi dell'ospedale Garibaldi. Dopo alcuni giorni senza vederlo i vicini di casa hanno lanciato l'allarme e così gli agenti hanno fatto ingresso nell'abitazione dell'uomo e lo hanno trovato privo di vita. Inizialmente si era ipotizzato un suicidio ma le diverse coltellate presenti sul corpo non hanno lasciato dubbi: omicidio. Così sono partite le indagini della squadra mobile: di sicuro la vittima conosceva, o si fidava, dell'assassino tanto da farlo entrare in casa. L'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza avrebbe fatto il resto permettendo agli inquirenti di stringere il cerchio e di fermare una persona: si attende la convalida del provedimento restrittivo da parte del gip.