Belpasso, trovato il cadavere di una donna in contrada Rotondella

E' stato rinvenuto un cadavere in contrada Rotondella, a Belpasso. In base a quanto detto in prima battuta dagli inquirenti, si tratterebbe di una straniera sulla quarantina, non ancora identificata. Il cadavere si trova in un casolare di campagna, in cui pare che la donna - bracciante agricola separata dal marito - vivesse proprio per partecipare alla stagione di raccolta invernale. L'allarme è scattato intorno alle 17. Si attende l'esito dell'ispezione da parte del medico legale per poter avere ulteriori riscontri sulle cause del decesso. Stanno operando sul posto i carabinieri della compagnia di Paternò e del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania. Sembrerebbe che la donna sia stata uccisa a colpi d'arma da fuoco, forse un fucile. Al momento non ci sono indagati.

In aggiornamento