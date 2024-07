Ventenne ucciso a colpi di pistola, fermato il presunto omicida

C'è un fermato nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di ieri sera a Biancavilla. Secondo l'accusa, come riporta l'Ansa, ad uccidere il 20enne Antonio Andolfi sarebbe stato un conoscente con cui aveva antichi dissapori per dei contrasti sui loro pascoli. La vittima è stata uccisa con colpi di arma da fuoco ed è deceduta prima del suo arrivo in ospedale. Il fermato è indagato per omicidio dalla Procura di Catania, che ha chiesto la convalida del provvedimento al gip. Dalle indagini sono emersi elementi che riconducono il delitto alla sfera personale dei due, escludendo collegamenti con ambienti criminali.