Era di origini catanesi il giovane ucciso nel Padovano: la fidanzata ha confessato l'omicidio

E' di origini catanesi, la vittima di un omicidio avvenuto nel Padovano. Mattia Caruso, 31enne, è stato ucciso con una coltellata all'esterno di un locale ai "laghetti Sant'Antonio", tra i comuni di Montegrotto Terme e Torreglia.

Una coltellata al cuore, la sera di domenica 25 settembre mentre si trovava con la fidanzata, Valentina Boscaro. Inizialmente la ragazza aveva riferito di un'aggressione avvenuta in un parcheggio all'esterno di un locale dove i due erano andati a trascorrere la serata: un uomo misterioso si sarebbe avvicinato a Mattia per dirgli qualcosa, lui avrebbe detto alla compagna di aspettarlo in macchina, ma poco dopo sarebbe scoppiato un diverbio finito nel sangue. Mattia sarebbe risalito in auto, per poi accasciarsi sul volante pochi chilometri dopo. Avrebbe fatto in tempo anche ad uscire dall'auto, ma a quel punto sarebbe crollato sull'asfalto. Solo a quel punto lei, Valentina, avrebbe capito che lui era ferito. Una versione che era apparsa da subito poco convincente. Anche perché, dopo aver setacciato palmo a palmo il parcheggio, gli investigatori non avrebbero trovato tracce di sangue. Una storia che non poteva reggere. E infatti non ha retto. Messa alle strette Valentina Boscaro ha confessato l'omicidio.

Davanti al pm, nell'interrogatorio in caserma, Boscaro avrebbe detto di aver accoltellato Mattia con un'arma bianca a serramanico di proprietà della vittima. Avrebbe anche riferito di aver riposto l'arma del delitto in tasca del fidanzato mentre lui era ormai incosciente a causa del trauma riportato. Una coltellata al cuore, un fendente partito al culmine di una violenta lite. Questa la versione della donna. Ma sul contesto in cui è maturato il delitto per ora non si possono fare che illazioni. Sarà la magistratura a dover ricostruire il quadro in cui è avvenuta l'aggressione.