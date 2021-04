Anziano ucciso a coltellate nella sua abitazione, indaga la polizia

Nunzio Nicotra aveva 80 anni e abitava in via delle Formiche. Inizialmente si pensava che fosse un suicidio ma le coltellate sul suo corpo hanno portato gli inquirenti a indagare tra le sue conoscenze

I vicini non lo vedevano da giorni e hanno allertato la polizia. Così la drammatica scoperta: Nunzio Nicotra, 80enne, è stato trovato senza vita. Adesso le indagini sono a 360 gradi. Inizialmente si pensava che potesse essere un suicidio ma le diverse coltellate sul corpo hanno fatto escludere questa pista. L'uomo è stato ritrovato lo scorso mercoledì e adesso si attendono gli esiti dell'autopsia. Secondo una prima ricostruzione sarebbero state diverse le coltellate che hanno portato alla sua morte. Probabilmente conosceva l'assassino o si fidava al punto di farlo entrare in casa. Infatti non ci sarebbero segni di effrazione della porta d'ingresso. Al vaglio anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.