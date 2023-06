Omicidio di Davide Vitale, il fratello Rosario agli arresti domiciliari

Il Tribunale della Libertà di Catania ha concesso gli arresti domiciliari a Rosario Vitale, presunto autore dell'omicidio del fratello Davide, 44enne pregiudicato con precedenti, che si era recato nella sua villetta di San Gregorio la sera dello scorso 25 maggio, minacciandolo con un coltello lungo 30 centimetri. Ed in quel frangente Rosario Vitale, cuoco di professione, fece fuoco con una pistola Beretta 9 x 21 con matricola abrasa, non legalmente detenuta. Davide spirò dopo essere stato colpito da 3 o 4 pallottole (sono ancora in corso le indagini, ndr).

Subito dopo il fermo di indiziato delitto, per Rosario Vitale si aprirono le porte del carcere di Piazza Lanza con un provvedimento di custodia cautelare convalidato dal gip. Adesso, come reso noto dal difensore Antonino Salvo, il Tribunale della Libertà di Catania ha concesso i domiciliari al presunto omicida, "riconoscendo attenuate le esigenze cautelari. In questo contesto - conclude l'avvocato, che difende il 52enne dall'accusa di omicidio aggravato - è stata valutata positivamente l'ipotesi che il delitto sia avvenuto nell'ambito della legittima difesa". Davide Vitale non aveva un lavoro, era pregiudicato con problemi di dipendenza dalle droghe ed in passato era stato sottoposto a Tso. Rosario Vitale si era costituito ai carabinieri subito dopo i fatti.