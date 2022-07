Donna 32enne trovata morta a Macchia di Giarre, indagini in corso

Una donna di Letojanni, Debora Pagano di 32 anni, è stata trovata morta nella sua casa di Macchia di Giarre, dove abitava da qualche anno con il marito. Gli inquirenti sono impegnati in una lunga ricognizione sul luogo in cui è stata ritrovata la vittima e in queste ore starebbero sentendo il marito. La notizia si è sparsa già a Letojanni, dove la donna era abbastanza conosciuta e dove vivono ancora i familiari che gestiscono un negozio di fiori sul lungomare. La madre della vittima, che in questi giorni ospitava la nipotina, quando è stata informata sui fatti, è stata colta da malore e ricoverata all'ospedale di Taormina.