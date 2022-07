L'ultimo saluto a Debora Pagano: oggi i funerali nella sua Letojanni

Si svolgeranno oggi alle 17, nella chiesa di San Giuseppe in Letojanni i funerali di Debora Pagano, la donna trovata morta nella casa in cui viveva col marito e la figlioletta a Macchia di Giarre. Il corpo è stato restituito ieri alla famiglia dopo l'autopsia che ha accertato la presenza di ecchimosi e due fratture, di cui una allo sterno. Alessandro Costa, sindaco di Letojanni, dove la donna è nata e cresciuta e da dove non si è mai allontanata definitivamente, ha proclamato il lutto cittadino e già da ieri è stato predisposto tutto per le esequie. Ieri si era temuto uno slittamento perchè la Procura oltre l'autopsia non aveva escluso anche altri analisi cliniche sul corpo della vittima.

Nel frattempo resta in carcere con l'accusa di omicidio il compagno Leonardo Fresta: il gip del tribunale di Catania, infatti, ha convalidato il fermo. Era stato lo stesso Fresta a dare l'allarme raccontando di avere trovato la compagna morta in casa, ma gli investigatori hanno evidenziato una serie di "anomalie" da parte dell'uomo, che è stato subito fermato. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, Debora è morta la sera di venerdì 8 luglio. Sul suo corpo numerose ecchimosi, la frattura dello sterno e di una costa". Tutti motivi che hanno fatto escludere la morte per cause naturali. Intanto Fresta si proclama innocente anche se non riesce a fornire una spiegazione di cosa possa essere accaduto alla moglie. "Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere ma continua a dire 'non sono stato io. Non ho ucciso mia moglie, non l'ho colpita io, non l'ho mai picchiata'", ha detto il suo legale.