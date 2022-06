Omicidio Elena, il legale della madre: "Piange parlando della bambina"

"Nessun commento, sono le dichiarazioni di un padre che meritano anche umana comprensione, ma non commenti. Non sono questi il momento e la sede". Lo afferma l'avvocato Gabriele Celesti, legale di Martina Patti, commentanto le dichiarazioni di Alessandro Del Pozzo che, nella lettera inviata alla stampa, parla di "omicidio premeditato e studiato in ogni particolare".

L'avvocato Celesti, inoltre, ha reso noto di aver sentito la sua assistita in videoconferenza. "Sta bene - dice - è molto provata e quando parla di sua figlia è travolta dall'emozione e piange". Durante il colloquio la donna "non ha aggiunto altri particolari rispetto alle dichiarazioni già rese". Ma la linea di difesa per l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, "non è ancora decisa".

"Valuteremo insieme", sottolinea il penalista se rispondere alle domande del giudice o avvalersi della facoltà di non rispondere. L'avvocato ha, inoltre, precisato che questa mattina non ci sarà invece l'autopsia, ma soltanto l'incarico ai periti.