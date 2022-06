Le ultime ore di vita della piccola Elena: l'abbraccio all'asilo con la madre omicida | Video

Le immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse dai carabinieri di Catania, mostrano l'ultimo abbraccio di Elena alla madre, Martina Patti, che da lì a poco l'avrebbe prima accoltellata e poi seppellita in cinque sacchi di plastica in un terreno agricolo poco distante dalla casa in cui abitavano, a Mascalucia