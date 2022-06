Omicidio Elena, uccisa con più di 11 coltellate: la morte non è stata immediata

I colpi alla piccola Elena sono stati inferti con un'arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono stati più di undici. Uno solo è stato letale perchè ha reciso i vasi dell'arteria succlavia. Ma la morte della bambina non è stata immediata. Il decesso sarebbe avvenuto dopo più di un'ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13. E' quanto si apprende da fonti della Procura sui primi esiti dell'autopsia eseguita ieri sulla bambina uccisa dalla madre, Martina Patti, 23 anni, che ha confessato il delitto.

L'esame autoptico si è svolto nell'obitorio dell'ospedale Cannizzaro sotto il coordinamento del medico legale Giuseppe Ragazzi. Rimangono però molti interrogativi da sciogliere. Sono state trovate impronte di altre persone sul corpo della bimba? L'arma usata è effettivamente un coltello? Ha un fondamento l'ipotesi - circolata in queste ore - secondo cui la piccola potrebbe essere stata prima sedata e poi uccisa quando era già stata inserita all'interno dei cinque sacchi neri? Proprio per fugare ogni dubbio, sono stati disposti ed eseguiti gli accertamenti tossicologici. Intanto, i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno concluso i rilievi sulla Fiat 500 della donna, senza rilevare tracce di sangue. L'auto non è quindi stata usata per spostare il cadavere.

Si attende, nel pomeriggio, una seconda e più approfondita ispezione con accertamenti unici irripetibili nella villetta di Mascalucia in cui entrambe le protagoniste di questa turpe vicenda di cronaca nera vivevano. La salma ancora non sarebbe stata restituita alla famiglia per poter celebrare i funerali e dare modo a tutta la comunità locale di rendere un ultimo omaggio alla piccola Elena.