Omicidio Elena, la madre al Gip: "L'ho uccisa da sola nel campo dove è stata trovata"

Martina Patti, nell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, ha confermato di avere ucciso la figlia Elena di 5 anni da sola nel luogo dove è stata trovata, "accompagnando la sua ricostruzione con molti non ricordo sulla dinamica che sembrano pretestuosi". E', secondo quanto si apprende, la valutazione della Procura di Catania dell'udienza di convalida del fermo della donna per omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il Gip Daniela Monaco Crea si è riservata la decisione sia sulla convalida del fermo sia sull'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti della donna. La decisione dovrà essere depositata entro domani.

"Per evitare strumentalizzazioni, posso riferire unicamente che si è svolto l' interrogatorio e il giudice si è riservato sull'ordinanza di convalida. La mia assistita ha riposto alle domande. Non posso aggiungere dettagli di nessun tipo. I punti oscuri saranno oggetto di approfondimento investigativo anche alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte''. Aveva affermato in maniera lapidaria Gabriele Celesti, avvocato della 23enne Martina Patti, dopo aver incontrato la sua assistita.

Adesso la procura dovrà attendere l'esito degli accertamenti tecnici "già sollecitati" e quelli dell'autopsia. L'esame medico legale sarà eseguito nel pomeriggio all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro.