E' morto Vincenzo Morici, protagonista del mistero irrisolto sull'omicidio della moglie Antonella Falcidia

Ieri è venuto a mancare Vincenzo Morici, l'ex primario dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, all'età di 73 anni. Il noto e stimato medico si era ripreso da alcuni problemi di salute ma nella notte, purtroppo, è sopraggiunto un malore che gli è stato fatale. I funerali si svolgeranno oggi alle 16.30 nella chiesa Nostra Signora di Lourdes a Catania.

Morici è stato protagonista di una drammatica vicenda familiare che ha segnato diversi anni della sua vita: il mistero irrisolto dell'omicidio della moglie, la professoressa universitaria, Antonella Falcidia.

La tragica vicenda risale al 4 dicembre 1993, quando Antonella Falcidia fu brutalmente assassinata a coltellate nella loro abitazione in via Rosso di San Secondo a Catania. Sebbene il caso fosse stato archiviato inizialmente, è stato riaperto in modo clamoroso 13 anni dopo, a seguito di alcuni indizi emersi durante la trasmissione televisiva di Carlo Lucarelli, "Mistero in blu". Tali indizi hanno portato all'arresto di Morici, che è successivamente stato sottoposto a processo e assolto sia in primo che in secondo grado.

La Procura generale decise di non presentare ricorso in Cassazione, stabilendo che non vi era alcuna prova sufficiente per accusare Morici dell'omicidio della moglie. Nonostante la controversa storia giudiziaria, Vincenzo Morici è deceduto senza che la verità sull'assassinio della moglie sia stata completamente risolta.

