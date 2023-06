Investe e uccide l'amica della moglie perché si era intromessa nella loro relazione: "Se lo meritava"

Quando la polizia gli ha comunicato la morte dell'amica della moglie, Piero Nasca avrebbe manifestato la sua soddisfazione sostenendo che la donne meritava la fine che ha fatto perchè si era intromessa nella relazione con la moglie convincendola a lasciarlo. Marito e moglie ieri erano andati in clinica alla zona industriale: all'uscita Anna Longo ha detto al marito che la loro relazione era finita e che non sarebbe tornata più a casa. Nasca così ha deciso di travolgere per ben due volte la moglie e l'amica Cetty De Bormida, originaria di Centuripe, con la sua auto Opel Meriva.

Dopo averle investite, il 52enne ha chiamato la polizia che non ha mai creduto all'ipotesi del semplice incidente. E' stato trovato nel luogo dell'impatto dove si è consegnato senza resistere, per poi confessare.

Obiettivo principale dell'uomo era proprio l'amica della moglie. Nei confronti del 52enne il pm di Catania Valentina Botti, con il coordinamento del procuratore aggiunto Marisa Scavo, ha emesso un fermo indiziato di delitto per omicidio e tentato omicidio.

L'uomo era a processo per violenze ai danni della moglie che in passato lo aveva denunciato anche per reati contro il patrimonio. Nel 2018 era stato sottoposto all'ammonizione da parte del questore. Sempre nel 2018 era stato arrestato per detenzione illegale di un fucile completo di munizionamento che risultava di provenienza furtiva. Successivamente la donna si era riavvicinata al marito. Anna Longo, di 56 anni, adesso è ricoverata al San Marco e non sarebbe in pericolo di vita.