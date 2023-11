L'omicidio di Francesco Rosano, "la spia" assassinata per vendetta

È il 18 gennaio 2008 quando all’ interno dell'autovettura Seat Toledo di colore blu viene rinvenuto il cadavere di Francesco Rosano, raggiunto da tredici colpi di arma da fuoco. L'autovettura è ferma in via Bruno ad Adrano dove, al civico numero 17, risiedeva la vittima, all'angolo con via Asiago. Un omicidio commesso proprio per ribadire la supremazia del clan mafioso Santangelo-Taccuni ad Adrano. Le indagini della polizia hanno portato a identificare i presunti autori di questo delitto. Due affiliati alla cosca, emanazione territoriale della "famiglia" di Cosa nostra Santapaola-Ercolano, sono i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura etnea, su indagini della squadra mobile della Questura e del commissariato di Adrano: Gianni Santangelo e Antonino Bulla, già in carcere per altri precedenti e difesi rispettivamente dagli avvocati Pietro Scarvaglieri e Maria Lucia D’Anna

Omicidio per vendetta

Le prime indagini effettuate dalla squadra mobile di Catania e dal commissariato di polizia di Adrano ipotizzavano la pista della ritorsione attuata dal clan Santangelo-Taccuni in risposta al triplice omicidio avvenuto il 27 luglio del 2006 in cui rimasero uccisi Alfio Rosano, esponente di spicco della famiglia “Rosano” intesi “Pipituni”, appartenente al clan Santangelo-Taccuni”, Alfio Finocchiaro e Daniele Crimi. Le indagini hanno così portato alla luce gli stretti rapporti tra Francesco Rosano, vittima dell'omicidio del gennaio 2008, e i vertici del gruppo Liotta-Mazzone responsabili del triplice omicidio del 2006.

Ipotesi successivamente confermata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, come emerge dalle carte dell’inchiesta. La scelta dei Santangelo per vendicarsi della morte di Alfio Rosano ricadde su Francesco Rosano detto “Franco Palazzo”, scelto come obiettivo per quanto appreso dai componenti del clan dalla lettura delle carte processuali dell’'operazione “Meteorite”, in cui emergeva la vicinanza dello stesso Rosano ai fratelli Liotta detti “Trentalire” e a Mazzone. Ma non solo, secondo le testimonianze, infatti, Francesco Rosano fu ucciso perchè considerato una "spia" che forniva informazioni sui Santangelo al gruppo Liotta-Mazzone, vicini al clan Scalisi.

Le testimonianze dei collaboratori di giustizia

Emblematica è la testimonianza di uno dei collaboratori di giustizia: "Sapevamo che questa persona doveva essere uccisa anche perche? nell’ordinanza cautelare con la quale arrestarono Vincenzo Mazzone ed i fratelli Liotta era emerso che questo Francesco Rosano aiutava i Liotta facendo sostanzialmente la spia passando davanti la casa di alcuni componenti del clan Santangelo".

"Voglio precisare - continua - che il genero di Alfio Santangelo già prima del blitz 'meteorite' vedeva spesso passare davanti casa sua Francesco Rosano ma non aveva dato troppa importanza alla cosa, poi dopo il blitz lesse nelle carte che la moglie di questo Rosano si incontrava con la moglie di Vincenzo Mazzone e quindi lui capi che c'era un legame e pensò che questo Rosano passava davanti casa sua per controllarlo e fare da “staffetta” e nel 2006, quindi, mise anche lui nella lista di coloro che dovevano morire come risposta al triplice omicidio nel quale era morto Alfio Rosano...”. In merito agli esecutori il collaboratore ha indicato Santangelo e Bulla: "Tonino Bulla ci raccontò che I'omicidio lo avevano commesso Tonino Bulla che aveva sparato con una pistola calibro 9 e Gianni Santangelo".

Le indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia convergono tutte sul movente del delitto deciso dai vertici del clan Santangelo, come emerge dalla testimonianza anche di un altro collaboratore: "Sapevamo che Rosano era parente o amico di Vincenzo Mazzone, che insieme ai fratelli Liotta aveva eseguito il triplice omicidio anche ai danni di mio fratello. Infatti, quando arrestarono gli autori del triplice omicidio, nelle carte processuali c'era un‘intercettazione di Mazzone con Nino Liotta da cui si capiva che Rosano Francesco era vicino a loro e dava loro informazioni su di noi...”.