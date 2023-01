Omicidio a Giarre, 52enne aggredito brutalmente e ucciso: indagini in corso

Vincenzo Zappalà, 52 anni, è stato ritrovato in fin di vita all'interno di un'auto in contrada Altarello, una frazione di Giarre: si indaga per omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe stato vittima di una violentissima aggressione mentre si trovava all'esterno di un supermercato dove si era recato in compagnia del fratello. Zappalà, aggredito brutalmente, è stato lasciato per terra. Trasportato all'ospedale di Giarre, sarebbe giunto già privo di vita. Sul caso indagano i carabinieri, aperta inchiesta