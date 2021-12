C'è un indagato per la morte di Jenny Cantarero, gli inquirenti lo cercano per interrogarlo

E' stato iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio di Giovanna Cantarero un uomo, attualmente irreperibile, con il quale la donna uccisa ieri notte a Lineri con dei colpi di pistola, avrebbe avuto una relazione in passato, dai contorni definiti "burrascosi" dagli inquirenti. La persona indagata non è l'ex convivente della vittima, con il quale aveva avuto una bambina di due anni e mezzo. Sarà necessario trovare l'uomo ed interrogarlo per avere un riscontro. Chi ha ucciso Jenny Cantarero, in base a quanto riferito dai testimoni, aveva il volto travisato da un cappuccio.