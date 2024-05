Accoltella e uccide il ladro che si era introdotto in casa sua: "Ho avuto paura, mi sono solo difeso"

È previsto per domani mattina alle ore 9.30 l'ingresso dei carabinieri del Ris di Messina nell'abitazione di Oliveto, nella zona di Rosario Valanidi di Reggio Calabria, all'interno della quale il proprietario 48enne ha sorpreso i ladri, originari di Catania, che si erano introdotti in casa e li ha accoltellati al termine di una colluttazione. Uno dei due ladri, a causa della ferita, è morto un'ora e mezza dopo nei giardini dell'ospedale Morelli dove era stato accompagnato dai complici, mentre il secondo è riuscito a traghettare ma è stato poi costretto a recarsi all'ospedale di Messina dove è ricoverato.

Gli accertamenti del Ris all'interno dell'abitazione sono stati disposti dalla Procura di Reggio Calabria per verificare se ci sono tracce di sangue, per ricostruire l'esatta dinamica della lite e come questa è degenerata nell'accoltellamento dei ladri da parte del proprietario dell'abitazione, un macellaio incensurato che adesso si trova rinchiuso nel carcere di Arghillà. Nei suoi confronti, infatti, i pm hanno emesso un fermo per omicidio volontario e tentato omicidio. Provvedimento che dovrà essere convalidato entro il primo giugno dal gip Giovanna Sergi.

"Sono rientrato in casa e ho visto passare una persona, sono stato preso dal panico, ho afferrato un coltello. I due soggetti che erano dentro casa mi hanno aggredito e io mi sono difeso. Mentre scappavano ai due ladri sono cadute le pistole". E' quanto ha detto l'indagato, che deve rispondere di omicidio e tentato omicidio, nel corso dell'interrogatorio di garanzia agli inquirenti, difeso dall'avvocato Maurizio Condipodero.

Sempre l'avvocato, in una dichiarazione, ha definito come appaia "eccessiva e assurda l'accusa di omicidio volontario contestata dalla Procura. Tutt'al piu' potrebbe essere un eccesso colposo di legittima difesa se dimostrato che le ferite derivano dalla colluttazione e non da altro. Attendiamo con fiducia la decisione del gip".