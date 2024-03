Uccise la prozia con un piatto di spaghetti, il legale: "Annullare gli arresti domiciliari"

Davanti al Tribunale del riesame di Catania si è svolta l'udienza riguardante la richiesta di annullamento della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti della 58enne attualmente agli arresti domiciliari accusata di circonvenzione di incapaci e omicidio aggravato della prozia 80enne, Maria Basso.

L'istanza di revoca della misura cautelare è stata presentata e motivata in aula dall'avvocato Carmelo Peluso, rappresentante legale della nipote. La Procura di Catania ha mantenuto la propria posizione, chiedendo la conferma della misura cautelare. Secondo l'accusa, basata sulle indagini condotte dai carabinieri di Aci Castello, la donna avrebbe causato la morte della prozia al fine di ottenere la sua eredità.

La ricostruzione fornita dall'accusa indica che l'indagata avrebbe somministrato alla vittima degli alimenti inadatti alla sua grave condizione di salute, tra cui spaghetti e dolci che richiedevano una masticazione impossibile per la prozia, affetta da una patologia che la costringeva a un'alimentazione basata su prodotti omogeneizzati.

L'avvocato Peluso ha contestato tale versione, sottolineando che tra le due donne esisteva un profondo affetto e intesa. La prozia avrebbe considerato la nipote come una "figlia mancata", condividendo esperienze come viaggi e vacanze. Peluso ha ribadito che se la morte della signora Basso è stata causata dall'ingestione di cibo solido, bisogna considerare che non è possibile uccidere una persona disfagica somministrandole degli spaghetti, poiché venivano preparati in modo adeguato alle sue condizioni, precedentemente consumati molte volte.