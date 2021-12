Omicidio di Jenny Cantanero, si indaga sulle relazioni sentimentali: un ex è irreperibile

Continua senza sosta la caccia all'uomo dopo l'omicidio di Giovanna Cantarero, 27 anni, uccisa ieri sera a Lineri, nel territorio di Misterbianco con un colpo di pistola al termine del suo turno nel panificio posto all'incrocio tra le vie Alberto Nobel e Salvador Allende. Gli inquirenti hanno ascoltato parenti e amici della vittima. La pista più accreditata al momento è quella che ruota intorno alle relazioni della donna. Al momento risulta non irreperibile da ieri un uomo che avrebbe avuto una relazione con Jenny Cantarero in passato. Tuttavia, non si tratta dell'ex compagno con cui la donna ha avuto una figlia di circa due anni.