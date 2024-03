Omicidio del bracciante agricolo a Paternò, il presunto assassino tentava di raggiungere Parigi

La procura di Catania ha emesso la misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di Lahmidi Issam, un bracciante agricolo 36enne di nazionalità marocchina accusato di aver ucciso, nel pomeriggio dello scorso 4 febbraio, il collega Mohamed Mouna, di 24 anni, a Paternò. L'uomo, arrestato due giorni dopo i fatti presso la stazione centrale di Milano, avrebbe accoltellato al petto e al fianco la vittima al termine di un litigio, per poi allontanarsi dal luogo del delitto, una stazione di rifornimento carburante posta alla periferia del comune etneo, precisamente in via Giovanni Verga, correndo sull'asfalto a bordo di uno scooter.

Dopo avere sentito numerosi conoscenti di Mohamed Mouna, che viveva nella baraccopoli di contrada Ciappe Bianche (il sindaco Nino Naso ha emesso un provvedimento di sgombero in seguito all'omicidio), ed esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri di Paterò hanno individuato il presunto autore del delitto, che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce.

Gli inquirenti lo hanno localizzato in un primo momento in Campania, intuendo che era diretto nel nord Italia. A quel punto lo "agganciano" a Milano e, verso l'ora di pranzo del 6 febbraio, i militari del nucleo investigativo di Milano lo arrestano presso la stazione centrale, grazie alle indicazioni dei colleghi del nucleo operativo di Paternò. Lahmidi Issam stava per salire su un treno diretto in Francia, a Parigi. Nei suoi confronti è stata applicata la misura della custodia cautelare presso il carcere milanese di San Vittore. L'autorità giudiziaria del capoluogo lombardo ha poi trasferito gli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania per competenza territoriale. Lo scorso 2 marzo, sempre a Paternò, si è verificata una ennesima lite violenta tra extracomunitari, durante la quale un 25enne marocchini è stato accoltellato alla gamba.