Omicidio di Paolo Arena, ergastolo per il boss Gaetano Nicotra

Il boss Gaetano Nicotra, mandante per l'omicidio dell'ex segretario della Dc di Misterbianco, Paolo Arena, assassinato il 28 settembre del 1991 davanti la sede del Municipio del paese etneo è stato condannato all'ergastolo dalla prima Corte d'Assise di Catania. Secondo la Procura, Paolo Arena fu ucciso dal clan Nicotra, detto dei 'Tuppi', perché "ritenuto un traditore", visto che "dopo avere intrattenuto relazioni illecite e continuative" con loro "aveva allacciato rapporti d'affari" con la cosca rivale dei Pulvirenti. Ad uccidere Arena, in base a quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Catania coordinate dalla Dda, fu il pentito Luciano Cavallaro, che si è autoaccusato del delitto chiamando in correo un altro esecutore materiale ed il boss Gaetano Nicotra, fratello di Mario, capo storico del gruppo ucciso nella faida mafiosa tra i clan dei 'Tuppi' e dei 'Malpassoti' di Giuseppe Pulvirenti. L'esponente politico, legato alla corrente andreottiana della Dc, fu assassinato davanti al Comune di Misterbianco.