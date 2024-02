Ucciso con diverse coltellate, lite degenerata in omicidio: indagini dei carabinieri

Si chiamava Mouna Mohamed ed era nato in Marocco il 6 luglio 1997, il cittadino straniero assassinato ieri nella periferia di Paternò, dove viveva. Attualmente, le indagini dei carabinieri, che stanno indagando sulla vita della vittima, portano a ritenere che l’autore dell’omicidio sia presumibilmente un cittadino straniero, che avrebbe compiuto il gesto al termine di una animata discussione avvenuta nei pressi di un distributore di benzina in via Giovanni Verga.