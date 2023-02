Donna trovata morta dentro la sua auto, si indaga per omicidio

Una donna è stata trovata, priva di vita, questa mattina dentro la sua auto, una Suzuki Ignis, sul lungomare di Riposto, di fronte al Porto turistico. I carabinieri sono sul posto per verificare quanto accaduto. Si tratterebbe di una donna sui 45 anni, M.M. madre di due figli. Dalle prime indiscrezioni, la vittima sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola alla testa poco dopo essersi fermata per fare rifornimento. La strada è stata chiusa e transennata, sul posto sono arrivati il magistrato di turno e gli uomini della Scientifica.

L'omicidio è avvenuto in una zona molto frequentata, nelle vicinanze infatti ci sono l'ingresso del porto turistico d Riposto e la sede locale della guardia costiera, oltre che il rifornimento di benzina le cui telecamere potrebbero aver ripreso informazioni importanti per le indagini. Anche il tratto di strada che conduce al mercato ittico è stato chiuso per consentire i rilievi.