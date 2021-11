Caso Anthony Bivona, Saitta (M5S) chiede l'intervento del Ministro degli Esteri

La morte del giovane Anthony Bivona, ragazzo 24enne originario di Adrano, avvenuta in Germania il 18 luglio di quest’anno, ha dei contorni ancora da chiarire, come sottolineato dalla famiglia che non si rassegna ad archiviare il fatto come suicidio. La polizia tedesca ha archiviato il caso sancendo un suicidio del giovane ma sono troppi i punti oscuri della vicenda ragion per cui il deputato alla Camera e capogruppo M5S in commissione Giustizia Eugenio Saitta è intervenuto con una interrogazione al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “In questa tragedia - dice Saitta - c’è una famiglia che chiede giustizia e verità e lo Stato Italiano deve fare di tutto per garantire piena luce sulla tragica morte di un nostro connazionale che viveva e lavorava in Germania ed era apprezzato e conosciuto per le sue doti umane e professionali”.

“Nella vicenda di Anthony Bivona sono emerse troppe contraddizioni e punti oscuri che farebbero seriamente dubitare sulla pista del suicidio, così come invece dichiarato dalle autorità di polizia tedesche. Sarebbero diverse le inconguenze sulla ricostruzione dei fatti, risultano assenti i tipici segni da impiccagione sul corpo del giovane Bivona ed inoltre non sarebbero state acquisite, dalle autorità tedesche, ulteriori ed importanti testimonianze”. Poi il deputato prosegue: “Così appare evidente che occorre aprire di nuovo l’inchiesta per vagliare alcuni dei punti controversi della vicenda e ho chiesto al nostro ministro degli Esteri di farsi portavoce delle esigenze di verità della famiglia chiedendo alle autorità tedesche la riapertura delle indagini. Dobbiamo sapere e conoscere cosa è accaduto al nostro giovane conterraneo”.