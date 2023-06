L'autopsia per chiarire le cause della morte di Gioacchino Leonardi e Svetlana Ghenciu

Sarà l'autopsia disposta dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci, che coordina le indagini sull'omicidio-suicidio avvenuto a Rimini in via Gambalunga, a chiarire la dinamica sulla morte di Gioacchino Leonardi, 50enne di origine catanese, e della moglie di 48, Svetlana Ghenciu di origine moldava. Quella che, fin da subito, è apparsa come una tragedia famigliare, come riporta RiminiToday, resta l'ipotesi più probabile ma solo l'esame autoptico fissato per giovedì stabilirà con esattezza quanto avvenuto nell'appartamento al terzo piano della palazzina nel centro di Rimini e capire se come emerso nelle prime ricostruzioni sia stato il marito a uccidere la moglie per poi rivolgere contro di sè la pistola regolarmente denunciata con un porto d'armi per uso sportivo. Resta, comunque, l'incredulità di vicini e conoscenti per un gesto che nessuno si sarebbe aspettato da parte del 50enne. La stessa coppia è sempre stata definita tranquilla e senza problemi e non si danno spiegazioni su cosa possa aver fatto scattare il raptus che ha sconvolto l'intero quartiere.

Parole di solidarietà sono state espresse nei confronti del figlio 16enne di Giocchino, da tutti conosciuto come Gino, e Svetlana che ha fatto la terribile scoperta dei genitori morti. Il ragazzino, intorno alle 17 di lunedì, è rientrato in casa dopo aver trascorso il fine settimana con la fidanzata e trovando la porta dell'appartamento sbarrato ha chiesto aiuto ai vicini per aprirla. Aperta a colpi di martello, una volta entrati nell'abitazione hanno fatto l'agghiacciante scoperta: i due coniugi si trovavano nella camera da letto in un mare di sangue. La prima ricognizione cadaverica da parte del medico legale, racconta che Svetlana era supina raggiunta da due colpi. Altrettanti proiettili hanno trapassato il corpo di Gioacchino che, verosimilmente, dopo aver colpito la moglie ha rivolto contro di sè la pistola.

L'autopsia dovrà anche stabilire quando sia avvenuto l'omicidio-suicidio dato che la prima relazione del medico legale intervenuto lunedì in via Gambalunga ha fatto risalire la morte dei coniugi tra venerdì e sabato anche se, in quel lasso di tempo, nessuno dei vicini avrebbe sentito dei colpi di pistola o rumori che potessero far pensare a una lite. Oltre all'appartamento, gli inquirenti della Squadra Mobile guidati dal vice-questore aggiunto Dario Virgili hanno messo sotto sequestro i cellulari della coppia in cerca di indizi che possano spiegare il gesto. Nel frattempo, il figlio 16enne della coppia è stato accolto da dei parenti della madre, che lavorava presso il panificio Fellini in Corso d’Augusto, e in queste ore stanno arrivando a Rimini i parenti del padre dalla Sicilia.