Castello Ursino, donna trovata morta in casa: indaga la Procura per minorenni

Una 32enne è stata trovata morta nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino a Catania. Si tratta di Valentina Giunta. Il suo corpo è stato trovato in una pozza di sangue nella camera da letto della sua abitazione in via Di Giacomo. Come confermato dalla questura etnea, il decesso sarebbe avvenuto stanotte, e sarebbe stata ferita mortalmente con diversi colpi di arma da taglio. Il suo corpo è stato trovato a terra dalla polizia avvertita da una telefonata al 112. Indagini in corso della squadra mobile, si cerca l'arma del delitto. Nell'omicidio potrebbe essere coinvolta una persona non maggiorenne: l'inchiesta è infatti coordinata dalla Procura per i minorenni.