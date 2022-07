Valentina uccisa a coltellate nella sua casa, indagini della polizia su un minorenne

"Con i tuoi grossi problemi, pensavi a darmi supporto. A te che ieri sei venuta per darmi forza, a te che sei stata sfortunata voglio solo dirti che ti voglio tanto bene e che spero che adesso abbia trovato la pace che ti mancava da troppo tempo". Abbiamo tutti i cuori spezzati, troverai in cielo la pace che su questa terra ti hanno rubato".

Sono alcuni dei messaggi che le amiche di Valentina hanno scritto sui social per ricordarla. Una morte brutale. Il suo corpo è stato trovato in una pozza di sangue dalla polizia che è intervenuta a seguito di una segnalazione al 112. Valentina Giunta è stata uccisa nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino, nello storico rione San Cristoforo, in via Salvatore Di Giacomo. E' stata ferita mortalmente con diversi colpi di arma da taglio in più parti del corpo, in particolare sul collo e sulla schiena.

Sul posto è intervenuto personale medico del 118, ma la 32enne, madre di due figli maschi minorenni, è deceduta poco dopo. Si tratterebbe di un delitto maturato in ambito familiare. Le indagini della polizia sono concentrate su un minorenne, ma per la delicatezza dell'inchiesta ancora non è stata confermata l'identità dell'omicida. Accertamenti della squadra mobile della Questura, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, sono stati eseguiti anche sul compagno della vittima, che negli anni scorsi era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna, che poi aveva ritirato la querela, ma l'uomo è detenuto da tempo in un carcere della Sicilia.