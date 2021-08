Omicidio di Vanessa Zappalà, un mazzo di fiori sul luogo del delitto | Video

I rilievi della scientifica sono terminati da poco, come evidenziano ancora i cerchi in gesso sul basalto, in corrispondenza dei bossoli. Adesso è il momento della commozione: qualcuno ha deposto un mazzo di fiori su quel muretto in cui Vanessa Zappalà si è accasciata. Qualche turista di passaggio, appena arrivato ed ignaro dei fatti, scatta una foto al panorama e domanda: "Cosa è successo"?. Sono in corso le ricerche del presunto omicida, l'ex fidanzato Antonio Sciuto