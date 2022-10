Omicidio in via Carrubella, uomo ucciso con colpi d'arma da fuoco: indagini in corso

Un uomo di 46 anni, Samuel Nizzari, è stato ucciso in via Carrubella a Catania. L'omicidio è avvenuto alle ore 15.10. Sul posto è intervenuta la squadra mobile che indaga su quanto accaduto. Secondo le prime testimonianze, l’uomo che si trovava in strada, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco.

Il luogo dell'omicidio e le prime testimonianze

L’omicidio sarebbe riconducibile ad una lite tra condomini, la sistemazione di una fognatura in comune nei garage condominiali. La vittima abitava al secondo piano di una palazzina di via Carrubella e, già in passato, pare che la vittima e l'omicida avessero avuto discussioni sul garage e sulla sistemazione della fognatura. Si cerca un uomo di 81 anni.