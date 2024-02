Omicidio di Vincenzo Rizzotto, il sindaco di Mascalucia: "Profondamente scosso da questa tragedia"

"Scosso per il fatto di sangue verificatosi nella nostra comunità". Lo scrive il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, all'indomani dell'omicidio di Vincenzo Rizzotto, avvenuto ieri sera nel comune etneo, in via Pablo Picasso, ucciso dal genero Giovanni Nicolosi al culmine di una lite.

"Una catastrofe immane consumatasi in un contesto familiare, che deve far riflettere sulla necessità di promuovere senza se e senza ma una pacifica risoluzione dei conflitti - aggiunge il primo cittadino - La vita è il bene più prezioso che possediamo e non possiamo privarcene né esserne privati in nome della violenza. Siamo vicini alle famiglie straziate da questa tragedia".

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale