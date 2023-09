Omicidio di Vincenzo Timonieri, nuovi dettagli sul caso di "Lupara bianca"

Il cadavere di Vincenzo Timonieri, 26enne di San Cristoforo con precedenti, era stato trovato nelle campagne di Vaccarizzo nel febbraio 2021. Freddato con un colpo d'arma da fuoco alla testa, era stato seppellito dentro una buca e ricoperto da materiale sabbioso. Dita delle mani staccate e ossa mai rinvenute. Una probabile tortura riconducibile ad una faida interna alla famiglia Nizza. Il movente, secondo l’accusa, sarebbe stato legato alle ambizioni di Timonieri di mettersi in proprio nella gestione dello spaccio, senza pertanto rispondere più al clan Nizza.? Due i fermi per questo caso di "lupara bianca": Natale Nizza e Salvatore Sam Privitera.

Nel corso del dibattimento dell’11 settembre scorso, davanti alla Corte d’Assise di Catania, sono emersi ulteriori dettagli dai “nuovi collaboratori” del processo: le prove sui telefoni, sui tabulati telefonici e sulle intercettazioni. “Il telefono di Timonieri era connesso a internet fino alle 22:53”. È quanto accertato dalle analisi del consulente informatico forense Gabriele Pitzianti, nominato dai difensori degli imputati Nizza e Privitera, gli avvocati Luca Cianferoni e Salvo Pace per Nizza e gli avvocati Salvatore Catania Milluzzo e Andrea Gianninò per Privitera. Assenti in aula, i principali testimoni dell’accusa, rei confessi dell’omicidio, oggi pentiti e al tempo stesso imputati: Michael e Ninni Sanfilippo,

L’udienza è iniziata con l’esame del pool dei periti trascrittori nominati dalla Corte d’Assise che ha confermato il lavoro svolto sulle intercettazioni, già depositato. I quattro i periti hanno precisato di essersi confrontati, punto per punto, con il consulente della difesa, che ha partecipato alle operazioni peritali, giungendo sostanzialmente alle stesse conclusioni.

“L’ultima chiamata tra Enzo Timonieri e la sorella termina alle 20:12 del 12 febbraio 2021, poi il telefono rimane connesso a internet fino alle 22:53”. Questo è, infatti, quanto emerge dall’analisi dei tabulati telefonici. Durante il processo è emerso che anche Privitera si trovava a Napoli nelle stesse date di Timonieri. Lo stesso imputato aveva sostenuto nel suo lungo esame: “Hanno ucciso mio fratello, per me Timonieri era un fratello”, “ci avevano sparato”, “la settimana della scomparsa eravamo assieme a Napoli”, “dopo l’omicidio ho avuto paura”.

A conferma di questo viaggio a Napoli di Privitera sono state depositate foto, video, messaggi e conversazioni intercorse tra l’imputato, i suoi familiari e Timonieri, in quelle date e non solo. Rispetto agli elementi di novità portati dalle difese di Nizza e Privitera, è seguito il controesame della Procura rappresentata dai P.M. Rocco Liguori, Lina Trovato e Alessandro Sorrentino e alcune domande di approfondimento poste dalla Corte presieduta da Maria Pia Urso al consulente Gabriele Pitzianti. Nella prossima udienza del 9 ottobre sarà possibile procedere secondo l’ex. art. 507 all’eventuale richiesta e ammissione di nuove prove. Al termine dell’istruttoria dibattimentale, si proseguirà con la requisitoria dei P.M. il 23 ottobre.