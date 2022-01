Omicidio volontario, 77enne sconterà la pena ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Mascali hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania nei confronti di un 77enne del posto, che è ritenuto responsabile di omicidio volontario commesso a Mascali il 26 aprile 2013. L’uomo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di omicidio volontario dovrà permanere in regime di detenzione domiciliare fino al 22 giugno 2023.