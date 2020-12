Ylenia uccisa da una coltellata, l'autopsia chiarisce il giallo

La coltellata inferta a Ylenia Bonavera ha causato la morte della giovane 26enne messinese. A stabilirlo è l'autopsia eseguita ieri pomeriggio all'ospedale Garibaldi di Catania. Si aspetta ancora l'esito degli esami tossicologi e la relazione dettagliata del medico che ha eseguito i rilievi sul corpo della giovane, colpita fra la clavicola destra e la giugulare con un coltello da cucina, la notte fra mercoledì e giovedì.

Il corpo intanto è stato consegnato ai familiari, come riporta MessinaToday, ma ancora non si sa quando saranno celebrati i funerali. Gli investigatori seguivano sia la pista della morte per accoltellamento sia il decesso per overdose. Ma l'esito autoptico non lascerebbe spazio ad ulteriori dubbi. Intanto gli inquirenti continuano a indagare sulle cause dell'aggressione e, acquisite le immagini della lite a Catania nel quartiere di San Cristoforo, stanno facendo luce sulle persone coinvolte nel litigio.

Resta ancora in stato di fermo Daniela Nicotra, la 34enne accusata di aver inferto la coltellata mortale a Ylenia. La donna si è presentata alla polizia accompagnata dal legale poche ore dopo la morte della giovane donna. Secondo quanto raccontato dalla Nicotra la lite con Ylenia è nata per legittima difesa.