Donate sette parrucche al reparto di oncoematologia pediatrica del "Rodolico – San Marco"

Parrucche gratuite per le giovani donne che affrontano le cure contro il tumore: è il regalo dei club di II e III area operativa del distretto Leo 108 yb Sicilia alle pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale "G. Rodolico – San Marco", in collaborazione con il centro specializzato "Mondo Parrucche". Obiettivo dei soci delle due aree operative del club service, per l’anno sociale 2022-2023, era quello di occuparsi delle ragazze che affrontano la chemioterapia e la caduta dei capelli. Così è stato deciso di donare 7 parrucche ad altrettante pazienti in cura nell’unità operativa del presidio Rodolico, diretta da Giovanna Russo. L’azienda specializzata nell’estetica oncologica ha fornito alle associazioni la possibilità di scegliere tra alcuni modelli sintetici di ultima generazione a prezzo di costo, senza averne un guadagno. Le piccole pazienti potranno così ritirare la parrucca personalizzata in base alle proprie esigenze, ottenendo anche assistenza nella ricerca del look più adatto, nell’applicazione e manutenzione della parrucca e nella cura del cuoio capelluto, durante e dopo i cicli chemioterapici, gratuitamente. Il tutto semplicemente presentando i voucher gratuiti consegnati nella sede del reparto dai soci dei club Leo Rossella Carta, Francesco Bellia, Myriam Fichera e Elisabetta Minardi alla professoressa Russo, accompagnata dai colleghi sanitari Claudio Coppola, Giulia Marialidia Biondi e Simona Italia.