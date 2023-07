Ondate di calore, attivo il centro operativo di Protezione Civile

Il Comune di Catania ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile per fronteggiare eventuali rischi dalle condizioni meteorologiche avverse di questi giorni, 19 e 20 luglio 2023, con ondate di calore, dovute al rinforzo dell’anticiclone africano che abbraccia il Mediterraneo. Il COC è operativo 24 ore su 24 e il numero per le emergenze è 095 484000. Tutte le informazioni per attuare i comportamenti necessari a prevenire i rischi delle ondate di calore sono visionabili nella home page del sito del Comune di Catania (www.comune.catania.it). Le correnti di estrazione sahariana sull'Italia, sono causa di un'ondata di calore che per intensità e durata sta assumendo carattere eccezionale al centro-sud, con particolare interesse per la regione Sicilia e Catania.