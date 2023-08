Rischio incendi, la Protezione civile emette il bollino giallo: il termometro sfiorerà i 37 gradi

La Protezione civile regionale siciliana ha lanciato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alla mezzanotte di oggi. Si prevedono punte di 37 gradi a Messina e a Catania, di 35 a Palermo. Il rischio incendi è considerato di livello 'arancione', 'preallerta', in tutte le nove province della Sicilia. Per domani, sabato 19 agosto, è previsto un ulteriore innalzamento della temperatura percepita, che salirà a 38 gradi sul capoluogo etneo (37 reali), mentre il bollino rimarrà giallo. Sarà infatti un sabato di grande caldo sull'Italia con bollino rosso in ben 9 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma. E' quanto evidenzia il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi del Paese.