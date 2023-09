Ong, la nave Aurora fa rotta verso Catania con 84 migranti a bordo

La nave Aurora della ong Sea Watch, in coordinamento con le autorità italiane, ha soccorso 84 persone da due imbarcazioni in difficoltà a sud di Lampedusa. Tra loro, 36 erano su una barca di legno, 48 su una di ferro instabile. Il porto di sbarco assegnato è Catania. "Poiché non saremmo stati in grado di raggiungere un porto così distante in sicurezza con 84 persone a bordo spiega l'ong Sea Wacth sui social - 12 persone hanno raggiunto Lampedusa con una motovedetta della guardia costiera. Siamo in viaggio verso la Sicilia".