Riposto, l’Onore del Gonfalone a Claudio Di Maria, miglior sommelier della Sicilia 2023

È Claudio Di Maria, miglior sommelier della Sicilia 2023, il primo a ricevere l’Onore del Gonfalone e ad essere inserito nell’Albo d’Onore della città di Riposto. Il riconoscimento, voluto e conferito dal sindaco di Riposto Davide Vasta, si propone di premiare chi si distingue nel proprio settore, portando in alto il nome della città.

“Con Claudio abbiamo inaugurato questo l’Albo d’Onore della Città di Riposto in cui inseriremo chi si distinguerà e darà lustro al nostro territorio – spiega il primo cittadino - Claudio rappresenta l’Ais Jonico-Etnea, associazione molto attiva a Riposto con corsi ed eventi. Noi vorremmo coinvolgerli sempre di più in attività nella nostra città per la loro professionalità e per l’indiscusso valore che apportano”. Insieme a Claudio Di Maria, erano presenti anche Paolo Pennisi, delegato Ais Jonico-Etnea, Orazio Di Maria, referente Guida Ais Sicilia, e Federica Milazzo, miglior sommelier della Sicilia 2022.

“Ci sembrava giusto premiare Claudio e tramite lui l’Ais Jonico-Etnea – prosegue Vasta – È il secondo anno consecutivo che la sezione locale dell’Ais esprime il miglior sommelier. Lo scorso anno è stata premiata Federica Milazzo. Evidentemente si tratta di un’eccellenza del nostro territorio e noi vogliamo rendere il giusto merito a chi si distingue e che, anche indirettamente, porta lustro alla nostra città”.