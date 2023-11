Le forze armate rendono omaggio ai caduti di tutte le guerre

Nella giornata di oggi presso il vestibolo del Sacrario Militare della Chiesa di San Nicola l’Arena sono stati resi gli “Onori ai caduti di tutte le guerre”. La cerimonia, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Catania, Luigi Renna, si è svolta alla presenza del Prefetto, Maria Carmela Librizzi, del Comandante del Presidio Militare Direttore Marittimo della Sicilia Orientale Contrammiraglio Antonio Ranieri, dell’Assessore Sergio Parisi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Catania, e dei vertici delle Forze Armate e Forze di Polizia di Catania.

Successivamente, le Autorità intervenute hanno reso gli onori e deposto le corone d’alloro in omaggio ai caduti presso il Cimitero di Guerra Inglese di “Bottaceto”, gestito dalla “Commonwealth War Graver Commission” e presso il Cimitero di Guerra Germanico di “Motta S. Anastasia”, alla presenza del Sindaco del Comune, Onorevole Anastasio Carrà, del Console onorario della Repubblica Federale di Germania, Dott. Nunzio Turiaco, di alcuni militari delle Forze Armate tedesche in Italia in servizio presso la Nato Ags Force Sigonella e di una rappresentanza della Comunità Evangelica Luterana di Sicilia. Le iniziative sono state condivise con tutti i Comandi militari e delle Forze di polizia del Presidio di Catania, con la partecipazione di Rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

L'omaggio della Questura per i poliziotti caduti in servizio

La polizia di Catania ha voluto onorare la memoria dei poliziotti caduti in servizio, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento commemorativo che si trova nell’atrio della Questura e con un momento di preghiera presso il cimitero monumentale di Catania dove riposano il Commissario Giuseppe Montana, l’Ispettore Capo Giovanni Lizzio e l’Agente Antonino Copia.

A seguire il Questore Giuseppe Bellassai si è recato al cimitero di Acireale dove riposano il Commissario Filippo Raciti e il Tenente di Basilio Sgroi e presso i cimiteri di Adrano, Belpasso e Paternò, per rendere omaggio all’Appuntato Gerlando Falzone, alla Guardia di polizia Carmelo Rao ed al Vice Sovrintendente Giuseppe Randazzo. Alla cerimonia che si è tenuta nella sede della Questura, oltre ai funzionari e a una rappresentanza del personale della Polizia di Stato, erano presenti il Questore Giuseppe Bellassai, i familiari delle vittime del dovere e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della polizia di Stato. Dopo la deposizione della corona d’alloro, il Cappellano della polizia di Stato ha recitato una preghiera in ricordo di tutti i defunti della polizia di Stato e delle vittime del dovere e caduti per servizio. A seguire c’è stata la deposizione di alcuni omaggi floreali presso i cimiteri di Catania, Acireale, Adrano, Belpasso e Paterno in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato.

“La polizia di Stato è da sempre impegnata a mantenere viva la memoria di tutti coloro che hanno prestato servizio nella nostra Istituzione – ha sottolineato il Questore – in particolare dei nostri Caduti, affinché il loro sacrificio ci guidi nella nostra quotidiana missione di proteggere e servire la comunità”.