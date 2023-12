Sabato 16 dicembre un altro "Open Day" per il rilascio dei passaporti

La divisione Pasi in viale Africa offrirà all’utenza una nuova apertura straordinaria degli sportelli finalizzata alla ricezione delle istanze di rilascio dei passaporti, il prossimo sabato 16 dicembre, con la partecipazione dei commissariati distaccati di Acireale, Adrano e Caltagirone. L’utenza che vorrà usufruire di questo servizio straordinario dovrà presentarsi tra le ore 8 e le ore 14 munita di tutta la documentazione necessaria, prevista dalla legge, per il rilascio del passaporto, nonché di un documento di identità in corso di validità e di una fotografia, conformi a quanto prescritto (tutte le informazioni sono, comunque, consultabili sulla piattaforma passaportonline.poliziadistato.it). Per quanto riguarda l’Ufficio passaporti, potrà accedere, per ovvi motivi logistici, un massimo di 150 persone, alle quali sarà fornito, dal personale incaricato, all’ingresso, un relativo numero-eliminacode, appositamente predisposto, che dovrà poi essere esibito agli operatori di sportello. Ai tre commissariati distaccati, invece, potranno accedere 80 persone per ciascuno.